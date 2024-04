Renault cresce em receita e supera expectativas no 1º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/04/2024 - 7:13 Para compartilhar:

A Renault informou nesta terça-feira, 23, que obteve receita de 11,71 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2024, acima da expectativa de analistas da FactSet, de 11,58 bilhões de euros, e 1,8% acima da receita de igual período do ano passado, de 11,50 bilhões de euros. A empresa francesa também anunciou que as vendas globais do grupo aumentaram 2,6% na mesma comparação, para 540.099 veículos. Por outro lado, a receita da divisão automotiva apresentou queda de 0,7%, para 10,45 bilhões de euros, motivada principalmente pela desvalorização do peso argentino e da lira turca.