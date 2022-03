Renault anuncia suspensão de fábrica em Moscou, citando sanções

A Renault anunciou nesta quarta-feira que as atividades industriais em Moscou estão suspensas a partir deste dia. Em comunicado, o grupo afirmou que está implementando as medidas necessárias para cumprir as sanções internacionais, enquanto “atua com responsabilidade” em relação aos seus 45 mil funcionários na Rússia.

Consequentemente, a Renault foi forçada a rever suas perspectivas financeiras para 2022 com uma margem operacional de cerca de 3% ante 4% anteriormente. “O grupo prossegue a sua política comercial baseada no valor, reforçando a sua competitividade e acelerando o seu programa de redução de custos”, afirmou.

