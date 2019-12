Renato Sanches marca pela primeira vez, e Lille bate o Montpellier pelo Francês

Considerado ainda uma promessa de Portugal, o meio-campista Renato Sanches, de 22 anos, foi decisivo na vitória do Lille sobre o Montpellier por 2 a 1, nesta sexta-feira, em casa, no Stade Pierre-Mauroy, na abertura da 18ª rodada do Campeonato Francês.

O gol, o primeiro de Renato Sanches pelo clube francês, foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava empate por 1 a 1. O português recebeu passe pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu forte, no canto, sem chances para o goleiro argentino Rulli.

Na comemoração, o jogador extravasou tirando a camisa. Renato Sanches chegou ao Lille pressionado para deixar de ser apenas uma promessa. Ele foi comprado pelo clube francês por 20 milhões de euros (R$ 91,3 milhões, na cotação atual) após não ter espaço no Bayern de Munique, da Alemanha, e defender o Swansea City, da Inglaterra, por empréstimo. No total são 16 partidas pelo time Lille.

“O Renato Sanches fez hoje (sexta-feira) o melhor o jogo desde que chegou ao Lille. Ele teve uma exibição muito superior aos outros jogadores que estiveram em campo. Fez coisas excelentes. É o tipo de jogador que leva os torcedores ao estádio. Estou muito feliz por ele e pelo clube”, afirmou Cristophe Galtier, técnico do Lille.

Com o resultado, o Lille continua na terceira colocação na tabela, com 31 pontos, oito atrás do líder Paris Saint-Germain, que tem dois jogos a menos. Já o Montpellier ocupa o décimo lugar, com 24 pontos.

Antes do gol decisivo de Renato Sanches, o Lille abriu o placar no primeiro tempo com Ikone, de pênalti, aos 40 minutos. Na etapa final, Andy Delort ainda igualou o jogo aos 29 minutos. Mas o português garantiu os três pontos.