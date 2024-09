Renato reclama de erros infantis em derrota do Grêmio na volta à Arena: ‘Imperdoável’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/09/2024 - 16:00 Para compartilhar:

O técnico Renato Gaúcho não escondeu o incômodo com a derrota do Grêmio para o Atlético-MG, de virada, por 3 a 2, neste domingo, na volta do clube à Arena após quatro meses de ausência. O treinador afirmou em diversas oportunidades durante a coletiva de imprensa que sua equipe cometeu “erros infantis”.

“É chato, o jogo estava controlado, tínhamos grande possibilidade de conseguir a vitória hoje, mesmo com um jogador a menos. Infelizmente perdemos uma partida por erros nossos, todos erros infantis, não pode acontecer tantos erros infantis numa partida. A conta vai chegar, e infelizmente ela chegou”, afirmou.

O Grêmio jogou praticamente todo o duelo, já que Gustavo Martins foi expulso no primeiro tempo com um homem a menos. Mesmo assim, a equipe chegou a abrir 2 a 0. No entanto, com o desgaste, a equipe gaúcha acabou permitindo a virada do Atlético nos acréscimos. O time mineiro ainda teve dois pênaltis a seu favor.

“Infelizmente as decisões são dos jogadores, naquele momento não foi a melhor e perdemos um homem. Mesmo assim reagimos, estávamos bem, fizemos dois gols, aí infelizmente mais erros, imperdoáveis, quando um ou outro comete um erro, o clube paga, a comissão, o grupo, o torcedor paga”, disse Renato, que ainda completou.

“Esses erros infantis eu ensino todos os dias, teoria e prática, por isso é imperdoável, principalmente num jogo com um jogador a menos. Mérito do Atlético, mas não pode cometer tantos erros.”

Com a derrota, o Grêmio permaneceu com 27 pontos e vai tentar corrigir as deficiências para o jogo diante do Red Bull Bragantino, marcado para o dia 15 de setembro, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 25ª rodada.