Renato promete reforços, cita Suárez e revela sonho de levar o Grêmio ao título brasileiro

A campanha um tanto quanto surpreendente do Grêmio no Campeonato Brasileiro está deixando o técnico Renato Gaúcho sonhar. Bem lúcido nas entrevistas, o treinador revelou que tem como desejo conquistar o título nacional, mas não se empolgou mesmo após a vitória sobre o Bahia, por 2 a 1, neste sábado, em plena Arena Fonte Nova.

“É difícil, falta muita coisa ainda, mas é um sonho meu de ganhar o Brasileiro, e o Grêmio está brigando pelas primeiras posições. Estou bastante satisfeito com o grupo pelas atuações, pelo que vem se entregando. Está de bom tamanho pelo que apresentamos. Podia ter sido um escore melhor, sofrimento não precisava ser tão grande, mas o importante é que no final conseguimos os três pontos e continuamos na vice-liderança do campeonato”, disse o treinador.

Apesar de estar na segunda posição, com 26 pontos, atrás apenas do Botafogo, com 30, Renato Gaúcho destacou a importância de reforços para conseguir continuar brigando por títulos na temporada.

“Existem poucos jogadores à disposição e custam muito dinheiro. Estamos atentos ao mercado e vamos fazer o possível e o impossível para trazer de um a dois reforços”, afirmou.

Durante a coletiva de imprensa, Renato não deixou de citar Luis Suárez, principal destaque do Grêmio na temporada. O treinador garantiu que o atacante uruguaio pediu para entrar em campo apesar das dores no joelho, que estão fazendo com que pense em aposentadoria. “Ele pediu para jogar, falou para ficar 45, 60 minutos”, disse.

O próximo compromisso do Grêmio na temporada é novamente com o Bahia, nesta terça-feira, às 21h, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

