Renato Maurício Prado troca ‘farpas’ com Raphael Rezende na web Renato Maurício Prado criticou comentário de Raphael Rezende, que o rebateu chamando de "gagá"

Os comentaristas Renato Maurício Prado e Raphael Rezende agitaram as redes sociais na noite deste domingo. Renato, que é torcedor assumido do Flamengo, não curtiu um comentário de Raphael durante um programa do SporTV, e fez críticas em forma de indireta em uma publicação.

– Fala sério! Aquele comentarista que procura sempre um meio de depreciar o Flamengo, agora diz que o Palmeiras foi muito prejudicado pela confusão que antecedeu a partida – escreveu Renato Maurício Prado, que ainda colocou um palavrão no final do tweet para completar o desabafo.

Nas respostas, Raphael Rezende foi marcado por um torcedor do Flamengo, que também fez uma crítica ao seu comentário e o comparou com Edmundo, atualmente comentarista no canal Fox Sport. O jornalista respondeu e ainda chamou Renato Maurício Prado de “gagá”.

– Esperava mais de você. Agora tá dando trela pra gagá – respondeu Raphael para o torcedor que o marcou nos comentários.

– Tenta nascer de novo pra fazer uma carreira que seja a metade da minha. Até com 100 anos eu serei melhor jornalista que você, bobalhão! – rebateu Renato.

Fala sério! Aquele comentarista que procura sempre um meio de depreciar o Flamengo, agora diz que o Palmeiras foi muito prejudicado pela confusão que antecedeu a partida! VTNC! — Renato M. Prado (@RMPoficial) September 27, 2020

Esperava mais de você. Agora tá dando trela pra gagá. — Raphael Rezende (@raphaelrezende) September 27, 2020

Tenta nascer de novo pra fazer uma carreira que seja a metade da minha… — Renato M. Prado (@RMPoficial) September 28, 2020

Até com 100 anos eu serei melhor jornalista que você, bobalhão! — Renato M. Prado (@RMPoficial) September 28, 2020

