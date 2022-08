Renato Maurício Prado se empolga com Dorival e cita dois ex-Flamengo que ‘não fazem falta’

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 11:03 Compartilhe

O jornalista Renato Maurício Prado se mostrou empolgado, durante live em seu canal no Youtube, com o trabalho de Dorival Júnior no Flamengo, após a vitória rubro-negra na casa do Corinthians pelas quartas de final da Libertadores.

O jornalista afirmou que o atual comandante do Flamengo recebeu uma ‘terra arrasada’ das mãos do português Paulo Sousa.

– É espetacular o trabalho do Dorival. Está dois meses no cargo. Recebeu um time que era uma terra arrasada. Mal fisicamente. Destroçado taticamente e sem definição de time titular. E ele já tem dois times jogando e jogando bem. O titular e o misto – disse.

O jornalista ainda citou dos jogadores que deixaram o clube recentemente e que, segundo ele, não fazem falta para a atual equipe.

-O (William) Arão não tá fazendo falta nenhuma. O Andreas (Pereira), lembra do Andreas? O Andreas não vai fazer falta nenhuma. Zero – disparou.

Flamengo e Corinthians voltam a se enfrentar na próxima semana, no Maracanã. O clube paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis. Os cariocas podem perder por até um gol de diferença que fica com a vaga.

