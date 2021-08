Renato Maurício Prado diz que São Paulo chega mais forte que o Palmeiras para duelo da Libertadores Comentaristas percebem que Tricolor tem feito boas partidas no Campeonato Brasileiro

Na próxima terça-feira (10), São Paulo e Palmeiras iniciam a decisão das quartas de final da Copa Libertadores. E diante dos últimos resultados no Campeonato Brasileiro, o Tricolor chega mais preparado para o duelo, pelo menos na opinião do jornalista Renato Maurício Prado.

+ Messi se despede do Barcelona, explica saída e admite negociação com Paris Saint-Germain

Segundo o comentarista, o São Paulo chega mais forte para a disputa e, caso tenha todos os atletas à disposição, além do ânimo de Pablo, que marcou dois gols no Athletico, vai dificultar para o atual campeão da Libertadores.

– O São Paulo está melhorando muito ultimamente. O 5 a 1 do Flamengo não representou o que foi o jogo. O São Paulo fez uma partida muito boa e estava desfalcado. Contra o Palmeiras, vai jogar Rigoni, Benítez e, se voltar o Luciano, é o ataque titular. Se o Pablo jogar, com essa passagem pela Arena da Baixada, recuperou o ânimo. Vejo o São Paulo bem e melhor para esse jogo do que o Palmeiras. Não estou dizendo que é favorito porque são dois times muito parelhos, mas acho que o São Paulo chega com mais moral. Essa vitória de hoje foi muito importante. Prevejo jogos muito interessantes – disse na live pós-rodada do UOL Esporte.

E MAIS:

Rodrigo Coutinho ressaltou o futebol competitivo do São Paulo e acredita que a queda de rendimento no início do Brasileirão é normal.

– O São Paulo não fez um jogo ridículo para perder de 5 a 1 do Flamengo. Foi melhor do que o Palmeiras no 0 a 0. Hoje [ontem], mais uma vez, apresentou um futebol muito competitivo. Em várias rodadas, o time perdeu uma característica forte nos primeiros jogos do ano: Era uma equipe que marcava muito forte no campo de ataque. Em algum momento, pela sequência de jogos e por não ter tido férias nessa transição no início da temporada, o São Paulo sentiu muito isso. Ganhou o Paulista e deu aquela baixada, o que é normal depois de ganhar um título – concluiu.

E MAIS:

Veja também