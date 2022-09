Renato Maurício Prado detona Gabigol por expulsão no jogo entre Flamengo x Ceará: ‘Indesculpável’

Parceria Lance & IstoÉ 04/09/2022 - 14:59 Compartilhe







O gol marcado não impediu que Renato Maurício Prado criticasse Gabigol. O atacante foi expulso nos acréscimos do segundo tempo do jogo entre Flamengo x Ceará, e recebeu duras críticas do jornalista nas redes sociais.

+ ATUAÇÕES: Com gol e expulsão, Gabigol é protagonista em empate do Flamengo; veja notas

– Gabigol consegue ser expulso e atrasar ainda mais o finalzinho do jogo. Brincadeira, né Gabriel! Indesculpável! – publicou RMP no Twitter.

Gabigol consegue ser expulso e atrasar ainda mais o finalzinho do jogo. Brincadeira, né Gabriel! Indesculpável! — Renato M. Prado (@RMPoficial) September 4, 2022

+ Eric Faria detona Flamengo após empate com Ceará no Maracanã: ‘Pior atuação do time em tempos’

Apesar da expulsão, Gabigol completou neste domingo 200 jogos pelo Flamengo. O atacante é apontado como um dos maiores ídolos da história do clube e recebeu diversas homenagens de torcedores nas redes sociais.

Flamengo e Ceará empataram por 1 a 1 no Maracanã. O time de Dorival Júnior deixou de somar pontos importantes no Campeonato Brasileiro, mas segue na busca pelo título da competição.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Vélez, às 21h30, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal da Libertadores.

