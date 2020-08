Renato Maurício Prado critica Torrent em derrota do Flamengo: ‘Esse catalão é um brincalhão!’ Jornalista detonou escolhas do treinador na derrota para o Atlético-GO por 3 a 0

O jornalista Renato Maurício Prado fez fortes críticas ao treinador Domènec Torrent pela acachapante derrota do Flamengo para o Atlético Goianiense por 3 a 0. Através de sua conta no Twitter, o comentarista desabafou sobre a atuação rubro-negra e contestou escolhas táticas do catalão.

– Bruno Henrique não é jogador para ficar grudado na linha lateral! Nem Gabigol enfiado dentro da área! Quer todo mundo estátido, vai jogar Totó, Dome! Tava na cara. Essa zaga é uma piada! Rodrigo Caio não é lateral. Tá tudo arreganhado! Esse catalão é um brincalhão! – disparou.

Renato voltou a criticar as escolhas do treinador e uma brusca mudança tática em seu segundo jogo em relação ao time de Jorge Jesus.

– Sério, é inadmissível mexer do jeito que mexeu, já na segunda rodada. Não tem resculpa. Pegou um time supercampeão e mudou tudo. Vá fazer jogo posicional no diabo que o carregue. – completou.

