Renato manda recado à torcida após vitória e mostra pessimismo com retorno do Grêmio à Arena

O técnico Renato Gaúcho se mostrou um pouco mais aliviado após a classificação do Grêmio às oitavas de final da Copa do Brasil, com a vitória sobre o Operário-PR por 3 a 1, neste domingo, em Caxias do Sul. Em entrevista coletiva depois do duelo, o treinador prometeu novamente que vai tirar o clube da situação em que se encontra.

“Essa vitória de hoje é pra nossa torcida por sempre nos incentivaram. A gente sabe que temos que melhorar e com certeza a equipe vai sair dessa”, disse Renato, que mostrou pessimismo com um possível retorno do Grêmio à Arena em breve.

“O único clube que não joga em casa é o Grêmio, a Arena é um ponto extremamente forte nosso. O único remédio (para nossa recuperação) é a Arena. Nossa torcida vem, nos apoia aqui em Caxias e agradecemos muito, mas jogar em nossa casa é primordial para nós. Eu quero jogar na Arena. Meu grupo quer jogar na Arena. O presidente está correndo atrás, mas a Arena no momento infelizmente não está em condições ideais ainda. Queremos voltar o quanto antes, mas a decisão é do presidente.”

Renato, no entanto, acredita que a confiança da vitória vai dar uma outra cara ao time para a sequência da temporada. O Grêmio está na zona de rebaixamento do Brasileirão, fato que vem pressionando o clube em seus últimos compromissos.

“Confiança é tudo. Às vezes a pressão faz com que o jogador perca a confiança que ele precisa para jogar. Mas esperamos que com a vitória de hoje e a classificação sirva para nos dar confiança na retomada do Brasileirão”, completou o treinador, que descartou priorizar um dos campeonatos.

“Não temos uma prioridade, vamos pensar jogo a jogo. Hoje foi a classificação, amanhã já estaremos pensando no confronto contra o São Paulo no meio de semana válido pelo Brasileirão e assim vai sendo. Vai ser jogo a jogo”.

Com apenas 11 pontos no Brasileirão, na 18ª posição, o Grêmio volta a campo contra o São Paulo na quarta-feira, às 20h, no Morumbis, pela 17ª rodada.