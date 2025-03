Renato Góes define ‘Vale Tudo’: ‘Lente de aumento para coisas boas e ruins do Brasil’

Renato Góes, intérprete de Ivan em “Vale Tudo”, próxima novela das 21 da TV Globo, destacou os aspectos do remake que podem chamar a atenção do público que acompanhará a novela a partir da próxima segunda-feira, 31.

“A gente mostra de tudo. Os personagens têm camadas que ninguém vai ser bom o tempo inteiro na novela. Ninguém vai ser ruim o tempo inteiro na novela. E a gente não fica só falando mal do Brasil e do brasileiro, a gente mostra também qualidade e a essa essência de uma estrutura, de um sistema que já está acostumado com ajustes, concessões, jeitinhos”, declarou em entrevista à IstoÉ Gente.

“Então, a gente está ali botando uma grande lente de aumento para tentar mostrar tudo de bom e tudo de errado que o brasileiro tem”, completou ele, que também falou sobre a composição de seu personagem:

Renato afirmou que aprende diariamente com o seu papel no folhetim.

“É um cara que põe o trabalho, as vontades e as metas à frente de tudo. E eu estou experimentando coisas e acho que estou recebendo muito mais desse Ivan do que trazendo. É um texto muito completo, que quando eu leio já tem todo um desenho ali. Eu só preciso compreender e não atrapalhar”, evidenciou.