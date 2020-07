Renato Gaúcho valoriza retorno e parabeniza Grêmio por vitória em Gre-Nal

Depois de longa paralisação por conta da pandemia de covid-19, o Grêmio voltou aos gramados vencendo o arquirrival Internacional, por 1 a 0, em duelo disputado no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela quarta rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Após o confronto, o comandante tricolor, Renato Gaúcho, valorizou o trabalho da comissão técnica, que conseguiu, segundo ele, fazer com que o elenco respeitasse os protocolos e trabalhasse forte, mesmo quando não havia perspectiva de volta.

“O mais importante é a felicidade de todo mundo, de voltar a trabalhar. A gente entende que estava todo mundo a fim de voltar a jogar, ficou até difícil de controlar os atletas. Por isso, dou os parabéns para a minha comissão técnica. Foram quase quatro meses só de treino. Voltando com um clássico, vitória sobre o maior rival, está todo mundo de parabéns”, afirmou o treinador.

“Clássico é sempre muito difícil, muito equilibrado. Tem sido assim nos últimos clássicos, nunca tem favorito, independente da tabela. Importante a gente ter entrado concentrado e focado no que queríamos, que era a vitória. Pelo muito tempo parado, a equipe se comportou muito bem. Eles estão de parabéns”, assegurou.

Com 100% de aproveitamento, o Grêmio lidera o Grupo B, com 12 pontos, enquanto o Internacional aparece na ponta do Grupo A, com sete. Cabe destacar que o Caxias conquistou o primeiro turno em decisão sobre os comandados de Renato Gaúcho.

Veja também