Renato Gaúcho se reunirá com diretoria do Vasco e Fábio Carille descarta ida ao Mirassol

Cinco dos 20 clubes da Série A de 2025 ainda não anunciaram treinadores. Atlético-MG, Grêmio, Mirassol, Santos e Vasco buscam um comandante após o término da temporada 2024. Os possíveis nomes que negociam com as direções podem acabar protagonizando uma “dança de cadeiras”.

Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio, já teve procura do Santos. Agora, outro interessado está na jogada. O Vasco já contatou o treinador, que analisa a possibilidade. As partes devem se encontrar na próxima semana para discutir as chances de um negócio. O treinador já está no Rio, onde passa férias.

Já o ex-clube de Renato reformulou o departamento de futebol. Nesta sexta-feira, foram apresentados o vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, e o diretor, Cesar Augusto Peixoto. Eles afirmaram não ter um nome certo para assumir o Grêmio e que ainda traçam o perfil desejado.

Fabio Carille já foi apontado como uma das possibilidades. O treinador campeão da Série B com o Santos encerrou oficialmente as negociações com o Mirassol. A reportagem do Estadão teve acesso a diferentes versões sobre o nome do treinador.

Uma fonte apontou que Carille teria recusado o Mirassol por aceitar uma proposta de Felipão, que assumiria como coordenador técnico do Grêmio. Entretanto, outra versão é de que o ex-Santos não é mais opção para o Grêmio. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Cesar Augusto Peixoto negou conversas com o técnico pentacampeão mundial.

“Felipão é uma pessoa que está sempre sendo ouvida. Agora, conversas com vistas ao Felipão assumir uma coordenação técnica ou algo do gênero não aconteceu”, disse o diretor de futebol gremista. O ex-técnico viaja, ainda em dezembro, para Portugal, onde visitará o filho e os netos.

O Mirassol busca um substituto para Mozart, que levou o time ao acesso, mas fechou com o Coritiba para 2025. A direção trabalha com uma lista de nomes possíveis, mas não os revela.

No Santos, o presidente Marcelo Teixeira descartou o nome de Luís Castro, ex-Botafogo e Al-Nassr. Segundo Teixeira, Castro pediu mais tempo para responder a uma proposta, mas o clube entendeu que não poderia esperar mais. O português é especulado no Atlético-MG, que demitiu o argentino Gabriel Milito. O clube não confirma negociações.