Renato Gaúcho retira jogador do Grêmio da zona mista e o impede de falar com a imprensa

01/12/2024 - 19:31

O técnico Renato Gaúcho protagonizou mais um episódio de atrito com a imprensa em Porto Alegre. Depois da vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, enquanto Vilassanti falava com os jornalistas na zona mista, o técnico pegou o jogador pelo braço e o retirou do local.

A situação acontece quatro dias depois de Renato Gaúcho intimidar a imprensa na coletiva após o empate do Grêmio em 1 a 1 contra o Cruzeiro. Na ocasião o técnico afirmou “não ter medo de ninguém”, e disse que se os jornalistas continuassem a “mentir” ele iria “atacar” também.

O treinador ainda disse que os jornalistas têm família, filhos, e que iriam começar a “passar dificuldade também”. Não é a primeira vez que o treinador se irrita com a imprensa, mas o clima de ataque escalou na última rodada, contra o Cruzeiro.

O treinador se defendeu após o ocorrido e disse que não ameaçou ninguém, que é contra “qualquer tipo de violência” mas que é necessário “trabalhar com respeito”.