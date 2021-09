Renato Gaúcho recebe críticas e é comparado a Jorge Jesus; veja as reclamações da web Treinador do Flamengo foi questionado, principalmente, pela escolha de poupar jogadores diante do América-MG; equipe ficou no empate em Belo Horizonte

Apesar do retrospecto histórico no comando do Flamengo, Renato Gaúcho conviveu com críticas durante a semana. Primeiro, a atuação rubro-negra contra o Barcelona-EQU caiu na conta de Portaluppi. E neste domingo, contra o América-MG, Renato recebeu uma avalanche de críticas nas redes sociais pelo empate amargo com o clube mineiro.

A ideia de poupar jogadores não agradou a imensa maioria de torcedores do Flamengo. No Twitter, o nome de Renato Gaúcho teve milhares de citações e apareceu entre os assuntos mais comentados da rede. O técnico foi comparado a Jorge Jesus, reconhecidamente contra poupar jogadores quando dirigia o clube do Rio.

No Independência, o Flamengo saiu na frente no final do jogo com Michael. Em seguida, porém, Alê aproveitou duas falhas de Renê e empatou o jogo.

VEJA AS RECLAMAÇÕES

– Renato Gaúcho ainda não tem condições de ver o DVD do Jorge Jesus. Simples assim! – disse um torcedor.

– Time sem vontade. Renato Gaúcho é isso aí mesmo… A forma como ele foi tratado como um amador por Jorge Jesus, tanto no Maracanã, quanto no Sul, já deixava claro como o Renato é fraco – disparou outro rubro-negro.

Que saudades do JJ,isso sim é um treinador de futebol de verdade,time tinha tática,individualidade,era uma mistura boa. Aprende Renato,vai ver os jogos das esquipes do Jorge Jesus. Com o Portuga não existia isso de poupar. pic.twitter.com/ebZbVizRFV — Vinícius (@Viniciusdnz1895) September 26, 2021

JORGE JESUS ASSISTINDO ESSE FUTEBOL DO FLAMENGO pic.twitter.com/vw4rCOJMOg — malandramengo ® (@maIandramengo) September 26, 2021

Jorge Jesus tem razão! Sempre teve! O que ele fez, Renato Gaúcho NUNCA IRÁ FAZER! — Lorran Soares (@Lorransoaresm) September 26, 2021





JORGE JESUS JAMAIS ABANDONARIA o brasileiro assim. Se ganhar ganhou se perder perdeu — Alysson.freitas29 (@alyssonfreitas3) September 26, 2021

O Flamengo NÃO jogou nada. Resultado na conta do senhor Renato Gaúcho que poupou o time, insistiu nos medalhões (RAMON PEDINDO PASSAGEM) e perdemos dois pontos no BR. Vamos brincar no Brasileirão pq o técnico prefere as Copas. INACREDITÁVEL! — BastidoresCRF (@BastidoresFla) September 26, 2021

Blz poupar o time, mas pq não começou com Michael e Kenedy de titulares, preferir o cabeça de dirigível ao Ramon? Vitinho? Qual é o critério do Renato Gaúcho? Daí a gente crítica e vira modinha pra nutellada do TT — ᴘᴀ̂ɴɪᴄᴏ ɴᴀ ғʟᴀᴛᴛ (@Flatt1993) September 26, 2021

E MAIS:

E MAIS:

Veja também