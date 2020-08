Renato Gaúcho pede reforços no sistema ofensivo Treinador perdeu Everton Cebolinha nesta semana e espera uma reposição da diretoria

O Grêmio começou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Diante do Fluminense, o Tricolor venceu com gol de Diego Souza e confirmou que vai lutar pelos primeiros lugares na competição nacional.

Apesar da felicidade pela vitória, Portaluppi admitiu que o Grêmio precisa de reforços para o sistema ofensivo, já que o time gaúcho não terá mais Everton, negociado com o Benfica-POR.

‘Precisamos de atacantes, é um campeonato longo. Até então, só tivemos saídas. Temos que procurar, mas sempre com os pés no chão’, frisou.

Agora, o Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, quando o Tricolor mede forças com o Ceará, na Arena Castelão.

