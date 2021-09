Renato Gaúcho não economiza elogios ao Flamengo: ‘Provou a força dele’

O técnico Renato Gaúcho não economizou adjetivos para elogiar o time do Flamengo após a vitória desta quarta-feira, diante do Barcelona de Guayaquil, que colocou o time carioca na final da Copa Libertadores da América diante do Palmeiras, em 27 de novembro, no Uruguai.

“Procuro trabalhar diariamente para preparar meu grupo para todos os jogos e todas as competições. Hoje, o Flamengo provou a força dele. Enfrentamos um adversário que não havia perdido em casa, difícil de ser batido, nos deu trabalho no Maracanã e aqui. A equipe esteve bem em todos os sentidos. Taticamente, fisicamente, mentalmente e focada em conseguir a classificação”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

“O maior reconhecimento foi o estádio aplaudir após o jogo. Temos um grande adversário pela frente, que é o Palmeiras, mas é dia de comemorar. O Flamengo está lá mais uma vez”, continuou Renato, que alcançou a marca de 50 vitórias como treinador na Libertadores.

Renato Gaúcho vai disputar sua terceira final como treinador, além das duas como jogador e vai em busca do terceiro título. “O objetivo maior era estar na final e conseguimos. Sabemos do poder do adversário, que é o Palmeiras, mas é muito cedo para falarmos da final. Temos dois meses pela frente. Vamos comemorar hoje e sexta-feira pensar no Brasileiro. O time é bom, está acostumado a decisão, foi várias vezes campeão e tem uma grande torcida. Temos ingredientes para fazer uma grande final. Qualquer um pode vencer.”

O Flamengo volta a se apresentar no domingo, pelo Brasileirão, quando vai receber o Athletico-PR, às 16h, no Maracanã, pela 23ª rodada. Com 35 pontos e três jogos a menos do que a maioria dos adversários, a equipe ocupa a quarta colocação.

