Renato Gaúcho faz aglomeração na praia e é abordado por policiais no Rio Treinador do Grêmio jogava futevôlei com amigos e foi convidado a se retirar da praia

O treinador Renato Gaúcho foi pego com a boca na botija neste domingo na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Junto com amigos para jogar futevolêi, o comandante do Grêmio burlou as regras de presença impostas pela prefeitura do Rio de Janeiro e acabou sendo abordado por policiais.

Renato e seus colegas estavam jogando futevôlei na hora da abordagem. Então, um policial militar chegou e abordou todos os presentes na areia, convidando todos a se retirarem da praia.

De acordo com as regras impostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, apenas atividades esportivas individuais estão permitidas nas praias da cidade. Na última semana, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que o uso das praias só voltará ao normal quando uma vacina para o COVID-19 estiver sendo concedida à população.

Renato Gaúcho vem frequentando as praias desde o início da quarentena, sempre sem usar a máscara de proteção contra o coronavírus. O treinador do Grêmio, que está passando a pandemia em seu apartamento no Rio de Janeiro, já afirmou que não pretende deixar seu hábito de lado por conta do vírus.

