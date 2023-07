Renato Gaúcho estipula prazo para definição de caso Suárez: ‘Há verdade no quem tem saído’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 18:37 Compartilhe

O técnico Renato Gaúcho não esbanjou muita confiança sobre a permanência de Luís Suárez no Grêmio. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, o treinador jogou o assunto para a diretoria, reclamou que já está virando novela mexicana, mas admitiu que “há muita verdade” nas notícias sobre o atacante uruguaio. E estipulou dia 2 de agosto para uma definição do assunto.

Com dores no joelho direito, o atacante gostaria de jogar menos e até admitiu devolver os R$ 48 milhões que recebeu antecipado do clube. O convite de Messi para serem companheiros no Inter Miami teria mexido com o uruguaio, que estaria tentando uma liberação.

Renato Gaúcho mostrou-se incomodado em sempre ter de responder sobre o assunto, mas admitiu que há chances, sim, de perder seu artilheiro. Não falou abertamente, porém reconheceu que vem lendo bastante verdades sobre Suárez.

“É um assunto que está virando novela mexicana. Toda hora na entrevista tenho de falar do Suárez. É um problema para presidente e diretoria do clube. Isso tudo que tem saído não deixa de ser verdade”, admitiu. “Mas é um caso que somente a diretoria com o presidente do clube podem decidir. Eles têm conversado, trocando ideias e eu, como treinador, tenho de respeitar a hierarquia e comandar o meu grupo.”

O técnico ainda revelou que “tem conversado” bastante com o jogador. “Mas isso é algo que fica entre a gente. Dia 2 (de agosto, quando fecha a janela de transferências) a gente vê se ele fica ou não”, disse. “Tem muita coisa que vocês não sabem, vamos aguardar.”

O treinador aproveitou para falar sobre o goleiro Adriel, que está indo para o Grêmio após ser barrado por indisciplina. “O clube não manda ninguém embora, a não ser que apronte. Surgiu uma proposta melhor pra ele, que pediu pra ser liberado e foi”, afirmou, garantindo que não dispensou o atleta.

