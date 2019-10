Renato Gaúcho: Espero “uma belíssima partida de futebol”

Um dia antes do primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, disse, em entrevista coletiva concedida nesta terça (1), que espera “uma belíssima partida de futebol” na Arena do Grêmio.

“Temos tudo para ter uma belíssima partida de futebol nesses 180 minutos, e, independente de quem passar, pode ter certeza que o futebol brasileiro vai estar bem representado”, afirmou o treinador.

Além disso, Renato falou que todos ganharão com o jogo desta quarta: “Na minha opinião, são as duas melhores equipes do futebol brasileiro, são duas equipes que buscam o gol o tempo todo, jogam de forma bastante parecida, o futebol bonito. Quem ganha com tudo isso são vocês da imprensa, é a torcida do Flamengo, a torcida do Grêmio”.

Por fim, o comandante do Grêmio fez uma revelação surpreendente, afirmou que torcerá pelo Flamengo caso sua equipe não avance para a decisão da Libertadores: “Eu, como treinador do Grêmio, farei de tudo para que o Grêmio passe, mas pode ter certeza de que, se o Grêmio não passar e o Flamengo passar, eu vou ser torcedor do Flamengo na final da Libertadores. Ainda mais se tratando de um time argentino”.

Você acompanha o primeiro jogo da semifinal entre Grêmio e Flamengo nesta quarta (2) a partir das 21h10 na Rádio Nacional (1.130 AM).