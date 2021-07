Renato Gaúcho elogia elenco e vibra com nova goleada do Flamengo: ‘Dá tranquilidade para trabalhar’ Com 100% de aproveitamento, técnico destaca início de trabalho e mira sequência na temporada. Neste domingo, Rubro-Negro goleou o São Paulo por 5 a 1

Quatro jogos, quatro vitórias, 15 gols marcados e dois sofridos. Nem mesmo o torcedor mais otimista imaginava um início tão avassalador na passagem de Renato Gaúcho pelo Flamengo. Nem mesmo o próprio treinador. Em coletiva de imprensa após a goleada de 5 a 1 sobre o São Paulo, neste domingo, no Maracanã, ele destacou o trabalho nas duas últimas semanas e ressaltou a importância dos resultados para dar tranquilidade.

– A gente trabalha para isso. A gente nunca sabe o que vai acontecer, mas o objetivo é sempre buscar as vitórias. Eu tive a vantagem de chegar ao Flamengo e conhecer praticamente 100% do grupo. São jogadores a nível de seleção. Sempre falei que o elenco do Flamengo é muito forte. O mais importante é que eles estão acreditando no trabalho da comissão.

– Fico feliz por esse início muito bom, dá tranquilidade para trabalhar e confiança para o grupo. Temos três competições dificílimas. Flamengo é Flamengo, a gente sabe que a cobrança é muito grande, mas essas vitórias têm dado uma tranquilidade para a gente trabalhar, para que a gente possa jogar um pouquinho mais tranquilo nos próximos jogos, mas sempre com a tranquilidade de buscar as vitórias.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 21 pontos e subiu à quinta posição no Campeonato Brasileiro de forma provisória. Vale lembrar que o clube rubro-negro tem dois jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes. A equipe volta a campo na quinta-feira para enfrentar o ABC, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira outras respostas de Renato Gaúcho na coletiva:

BOAS ATUAÇÕES DE MICHAEL



– É importante o treinador dar chance para todos os jogadores. Quando eu cheguei o Michael estava bastante desacreditado, e também o próprio Vitinho. Converso bastante com os jogadores e fico feliz que eles reencontraram o futebol deles. Até porque não chegaram à toa no Flamengo. Para o treinador fica até difícil escalar o Flamengo pela qualidade do grupo.

– O Michael entrou muito bem nos últimos dois jogos no lugar do Everton Ribeiro, que é um jogador muito inteligente, nível de Seleção, com características diferentes. É importante para o treinador ter esse tipo de jogadores no grupo porque no momento que a gente quer mudar alguma coisa durante a partida, a gente tem características de jogadores diferentes. É o que tem acontecido. O Everton é um jogador que pensa mais, enquanto o Michael é mais de velocidade. É importante você ter esses dois tipos de jogadores para a mesma posição.

MELHOR FUTEBOL DO BRASIL?



– (Risos) Isso já deu polêmica lá atrás, né? Não vou entrar no mérito se é o melhor futebol do Brasil. Procuramos sempre trabalhar para jogar bem. Apesar do pouco tempo, tenho gostado da equipe. Quem tem começado, tem jogado bem. E quem tem entrado, tem entrado muito bem. É lógico que no decorrer de uma ou outra partida, como foi hoje em alguns minutos, é difícil manter o ritmo nos 90 minutos e jogando a cada três dias. Não é o treinador querer poupar.

POUPAR JOGADORES



– Hoje mesmo eu conversei com o Isla no quarto depois do almoço, até porque ele saiu com a perna muito pesada do jogo em Brasília. Era um risco colocá-lo em campo mesmo se sentindo bem. Assim como tem outros jogadores que vamos revezando para que eles não se machuquem. É muito fácil as pessoas pedirem para jogar sempre o mesmo time, mas alguém tem que pensar e essa pessoa tem que ser o treinador junto com fisiologista para que possam analisar bem.

– Não adianta colocar o jogador em campo e você não ter o jogador. Porque daqui a pouco ele não está em condições de correr. Ele tem muitas chances de se lesionar e você perder o jogador por duas ou três semanas. É isso que não queremos. Como temos um grupo bom e forte, de vez em quando vamos poupar, sim, como aconteceu hoje com o Isla e entrando o Matheuzinho.

– De vez em quando a gente vai tirar um ou outro jogador justamente para que a gente não perca. São três competições dificílimas e o que menos queremos é que um jogador vá para o departamento médico. Pensamos sempre em conjunto e sempre temos a melhor decisão para o grupo. Foi o que aconteceu hoje com o Isla e pode acontecer amanhã ou depois com outros jogadores. Têm jogadores que estão numa sequência muito grande e é melhor darmos uma segurada do que perder por lesão.

GRAMADO RUIM ATRAPALHA?



– É uma coisa chata de se falar. Até porque não é só o Flamengo. Temos uma equipe muito técnica, mas os adversários também gostam do campo bom. E isso dificulta para todo mundo, principalmente para uma equipe extremamente técnica, que valoriza a posse de bola e uma dessas equipes é o Flamengo. Aí você entra em campo e vê que o gramado, que é a principal peça de trabalho, não está em condições de se praticar um bom futebol.

– É difícil ficar criticando, mas os responsáveis têm que tomar providências, porque não é possível a gente jogar. E o Maracanã é o Maracanã. Esteve parado por duas semanas para a Copa América e o gramado já está desta maneira. Isso dificulta bastante, principalmente a equipe do Flamengo. Mas criticar os gramados hoje em dia é chover no molhado. Não adianta criticar. Muitos clubes não dão atenção por falta de verbas e, infelizmente, muitas vezes o futebol se nivela por baixo.

– Porque o clube investe bastante em grandes jogadores, a nível de Europa e seleção brasileira, e chega no campo e você não tem o material necessário, que é o gramado, para que você possa mostrar seu futebol. É difícil. Fico triste, até porque um dos mais prejudicados é o Flamengo, mas fazer o quê?

IMPORTÂNCIA DA BOLA PARADA



– A bola parada é fundamental para qualquer time, mas o mais importante de tudo é você ter bons batedores, que nós temos, e bons cabeceadores. Não adianta você ter gente muito boa de cabeça e não ter o batedor, ou vice-versa. Apesar do pouco tempo que temos, temos treinado bastante. Tanto na parte defensiva, quanto ofensiva e temos tirado proveito disso. Mas não vai ser o Renato que, da noite para o dia, vai evitar que o time tome gols de cabeça. O adversário também tem méritos, também tem a bola parada. Mas o mais importante é que a gente tem evitado.

– Tomamos o gol hoje, mas acontece. Não vamos ter uma defesa imbatível. Mas cada vez mais vamos treinando e, se não tiver tempo suficiente, vai ser através do vídeo. Nesse ponto, estou bastante satisfeito com a minha equipe, tanto na parte defensiva quanto ofensiva. Tanto é que os números não mentem: fizemos 15 gols e tomamos dois. Então, estamos no caminho certo. Mas não é por causa de mais uma vitória que eu não tenha visto erros da nossa equipe. Estou aqui pra isso, sei onde erramos e durante a semana vamos conversar.

– Temos pouco tempo para treinar, mas temos treinado. Procuro usar os vídeos para mostrar onde a gente errou e sempre falo pra eles que quanto menos erros a gente cometer, menos chances os adversários têm de cometer o gol na gente.

