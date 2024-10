Renato Gaúcho comanda treino no Grêmio e aguarda chegada de Soteldo e Villasanti

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 17:47 Para compartilhar:

De olho no Gre-Nal deste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho comandou os jogadores do Grêmio em uma atividade nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho. No trabalho, ele fez ajustes na movimentação da equipe. O paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo, que participaram dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, são aguardados para o treino desta quinta.

Titular do meio-campo, Mathias Villasanti tem presença assegurada contra o Inter. Já Soteldo será avaliado. Para o setor, no entanto, Renato Gaúcho conta também com Aravena, que vem realizando boas atuações.

Nesta quarta-feira, o elenco trabalhou a transição rápida da defesa para o ataque e também atividades de enfrentamento. O comandante gremista vai realizar ainda mais dois treinos até a definição da equipe. Suspenso, o lateral-esquerdo Reinaldo é desfalque certo.

Com 35 pontos, e na parte intermediária da tabela, o Grêmio tenta emplacar a segunda vitória seguida, já que vem de um triunfo de 3 a 1 sobre o Fortaleza, em Porto Alegre.

Um resultado positivo no clássico alivia também a pressão sobre o técnico, que vem sendo alvo de críticas, pela campanha irregular da equipe no Campeonato Brasileiro.