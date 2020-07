Renato Gaúcho analisa empate do Grêmio Diante do Ypiranga, a equipe de Portaluppi não conseguiu furar a retranca e perdeu os 100% de aproveitamento no returno

O domingo termina amargo para o torcedor do Grêmio. Após quatro viórias consecutivas, o Tricolor parou no sistema defensivo do Ypiranga e perdeu os 100% de aproveitamento no returno.

Na coletiva de imprensa, o treinador citou o horário da partida e a forte marcação do time rival como empecilho para sair de campo com o empate.

‘Dificuldades normais, adversário joga por uma bola, é o estilo de jogo. O Grêmio sempre propõe, criou bastante. Não fez uma excelente partida, mas deu para o gasto. Criou bastante, principalmente para domingo de manhã. Não serve de desculpa, mas tudo muda, alimentação, horários. É um pouco mais difícil. E temos que dar méritos para o adversário que se defendeu muito bem’, afirmou.

Com 13 pontos, o Tricolor está garantido na semifinal do Gauchão. Agora, espera o decorrer da rodada final para saber quem será o seu adversário na semi do returno.

Na última jornada do estadual, o Grêmio mede forças com o Novo Hamburgo, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

