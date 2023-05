Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 22:52 Compartilhe

Em um jogo de poucas oportunidades criadas, o Grêmio aproveitou as duas principais chances que teve para superar o Cuiabá, por 2 a 1, e conquistar sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Após a partida deste domingo, o técnico Renato Gaúcho admitiu certa dificuldade de criação de sua equipe, mas disse que o elenco compensa as falhas sendo mais letal.







– Nós criamos menos, mas isso é Campeonato Brasileiro, o adversário também criou pouco. Estamos criando menos, mas estamos aproveitando mais. Sempre que tivermos oportunidades, que são poucas durante o Brasileirão, não é só com o Grêmio, temos que procurar aproveitar.

Vina foi o responsável por abrir o placar na Arena Pantanal, aos nove minutos do primeiro tempo, antes de Marllon igualar a contagem aos 28. Na segunda etapa, Everton Galdino saiu do banco para colocar o Grêmio novamente à frente, e Renato destacou o poder de decisão de sua equipe no jogo deste fim de semana.

– Temos criado um pouco menos, sim, mas somos um pouco mais mortais, digamos assim. Hoje, fizemos dois gols.

Por fim, o treinador gremista ressaltou o calor de Cuiabá e o desgaste do Grêmio, que encarou o ABC na Copa do Brasil no meio de semana, para destacar a importância da primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro de 2023.

– Não tem jogo fácil, mas essa vitória fora foi importante principalmente pelo calor, até porque nosso adversário ficou aqui praticamente oito, 10 dias. O Grêmio viajou e se desgastou, mas conseguimos nosso objetivo, que era somar os três pontos.







A vitória coloca o Grêmio no sétimo lugar do Campeonato Brasileiro, com seis pontos conquistados em três jogos — mesma pontuação de Fluminense e Cruzeiro, que levam vantagem no saldo de gols. No próximo domingo, o Tricolor recebe o Red Bull Bragantino pela quarta rodada da competição, mais uma vez às 18h30 (de Brasília).





