Renato fatura a sua 2ª Libertadores e se consolida como maior ídolo do Grêmio

A conquista da Copa Libertadores deste ano consolidou definitivamente Renato Gaúcho como maior ídolo da história do Grêmio. Responsável direto pelo título de 2017, o treinador repetiu o que havia feito em 1983, quando, em campo, liderou o time gaúcho a seu primeiro troféu continental.

Revelado pelo próprio Grêmio, Renato Gaúcho foi um dos maiores jogadores da história do clube. Atuou por lá entre 1982 e 1987 e, em 1983, foi o grande destaque nas conquistas da Libertadores e do Mundial Interclubes, no qual marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo, da Alemanha, na final em Tóquio, no Japão.

Se como jogador Renato Gaúcho era indiscutível, como técnico vive o seu auge desde o ano passado, em sua terceira passagem no cargo pelo clube. Se entre 2010 e 2011 e depois em 2013 deixou o Grêmio sem deixar muitas saudades, voltou sob muitas dúvidas em 2016 e liderou o time aos títulos da Copa do Brasil e, agora, da Libertadores.

Assim, após mais de 15 anos na profissão, Renato Gaúcho vive o seu melhor momento como treinador no clube de seu coração e que o acolheu como ídolo. E se não bastasse cravar ainda mais seu nome na história do Grêmio, o fez também na Libertadores. Afinal, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o torneio como jogador e técnico.

Perguntado sobre o assunto ao fim da decisão desta quarta-feira, Renato Gaúcho pareceu não se preocupar muito com a marca e preferiu exaltar o elenco. “Não tenho palavras neste momento. Meu grupo é muito merecedor, é fantástico”, limitou-se a dizer em entrevista ao SporTV.

E o papel de Renato Gaúcho ficou evidente nesta decisão. Ousado, como de costume, cumpriu a promessa de levar a campo um time ofensivo mesmo depois da vitória na ida, em Porto Alegre, por 1 a 0. Com uma postura inesperada, o Grêmio surpreendeu o Lanús, marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e encaminhou a conquista.