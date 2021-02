Renato fala sobre trabalho com Ferreira no Grêmio Treinador garantiu que o atacante está sendo lapidado pela sua comissão técnica

Na Arena, o Grêmio se despediu como mandante do Brasileirão com vitória em cima do Athletico por 1 a 0. Além disso, o Tricolor conseguiu uma vaga na edição da Libertadores 2021.

Um dos melhores jogadores do time foi o atacante Ferreira, que veio do banco de reservas e está sendo ‘lapidado’ pelo técnico Renato Gaúcho.

‘É um jogador que estamos lapidando. Tem um futuro muito grande aqui no Grêmio. Se eu começasse com ele, e as coisas não dessem certo, não teríamos outra opção para mudar o jogo’, frisou.

Com o placar, o Grêmio fica na 6ª posição, com 59 pontos conquistados. Na rodada final, a equipe mede forças com o Red Bull Bragantino.

