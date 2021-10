Renato explica posicionamento de Andreas e assume responsabilidade pela eliminação do Flamengo

Renato Gaúcho assumiu a responsabilidade pela eliminação do Flamengo na Copa do Brasil para o Athletico-PR nesta quarta-feira, no Maracanã. O treinador frisou que o grupo não teve “culpa de nada” e também rechaçou a possibilidade do time estar desorganizado em campo.

– A responsabilidade da derrota é toda minha, uma desclassificação numa competição é toda minha, o grupo não tem culpa de nada. Sobre desorganização, o Athletico-PR foi lá três, quatro vezes e conseguiu fazer três gols, se você for ver as oportunidades que o Flamengo criou, foram mais de 20. Uma equipe que está desorganizada não cria tanto.

Agora, o Flamengo vira a chave para a o Campeonato Brasileiro. O grupo já se reapresenta nesta quinta-feira de olho na partida contra o Atlético-MG, que acontece no sábado, às 19h, no Mineirão. O jogo é válido pela 29ª rodada e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Veja mais declarações de Renato:

POSIÇÃO DE ANDREAS

– Muitas vezes você pega o inimigo, de repente, de surpresa, fazendo alguma coisa diferente. Foi o que eu tentei fazer na partida de hoje, colocando o Andreas um pouquinho mais aberto e colocando o Bruno em cima do zagueiro juntamente com o Gabriel, já que, nas últimas partidas, nosso atacante estava bastante isolado.

– Então, foi uma maneira da gente procurar surpreender o Atlético. Infelizmente, o Atlético foi lá três, quatro vezes, conseguiu fazer três gols. Tivemos inúmeras oportunidades, mas, infelizmente, a bola não quis entrar hoje.

JÁ DISSE QUE FAZER O TIME JOGAR BONITO ERA FÁCIL

– Quando eu fui contratado pelo Flamengo, nós estávamos em três competições. Infelizmente, nós saímos hoje da Copa do Brasil. Estou chateado, o grupo está chateado, está triste, nem poderia ser diferente. Até porque o nosso objetivo era ir a mais uma final. Temos algumas possibilidades ainda no Campeonato Brasileiro e estamos na final da Libertadores.

FINAL DA LIBERTADORES É A ÚNICA AMBIÇÃO?

– Não, nós temos chances no Brasileirão, lógico que as chances são remotas. Está todo mundo triste, todo mundo chateado pela eliminação na Copa do Brasil. Algumas chances nós temos ainda no Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã é virar a página, pensar no Atlético no próximo sábado.

Durante o Campeonato Brasileiro, enquanto tiver chance, a gente vai brigar e, ao mesmo tempo, a gente vai ajeitando a equipe para a final da Libertadores.







CONTINUIDADE NO FLAMENGO



– É aquilo que eu falei, já estou bastante vacinado, já trabalhei em grandes clubes, sei da cobrança, principalmente se tratando de Flamengo no momento que você não consegue a classificação no Maracanã, onde todo mundo esperava. É normal, é normal a cobrança, nossa vida é assim. Eu vou defender meu grupo sempre, se tem algum culpado aqui se chama Renato Portaluppi.

Renato chamou a responsabilidade após derrota e eliminação na Copa do Brasil (Alexandre Vidal / Flamengo)

