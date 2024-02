Renato evita confirmar estreia do atacante Diego Costa no Gre-Nal do Campeonato Gaúcho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/02/2024 - 11:06 Para compartilhar:

Principal reforço do Grêmio na temporada e substituto de Luis Suárez, que se transferiu para o Inter Miami, ao lado de Lionel Messi, Diego Costa ainda não tem nada pra estrear com a camisa tricolor. O técnico Renato Gaúcho evitou estipular uma data e não confirmou a presença do atacante para o clássico com o Internacional, marcado para domingo, às 18h, no estádio Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A declaração do treinador ocorreu logo após a vitória sobre o Santa Cruz por 6 a 2.

“Quem vai nos dar a resposta é o jogador. Ele estava um tempo parado, conversei com ele ainda na Espanha, se mostrou muito a fim de vir. É acima da média, vai acrescentar bastante qualidade. A única coisa que pediu foi uns 15 dias, uma mini pré-temporada. Não adianta querer colocar antes do tempo, não estando preparado pode ter uma lesão. Converso quase diariamente. É ele que vai nos dar a resposta. Se estiver bem na parte física, só ele vai nos dizer. Mais para o fim de semana vemos as condições dele para usá-lo ou não”, afirmou Renato.

Diego Costa está parado desde o dia 3 de dezembro, quando participou de alguns minutos do empate entre Botafogo e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi anunciado pelo Grêmio na última semana e afirmou ser muito difícil participar do Gre-Nal, justamente por causa de suas condições físicas.

Renato Gaúcho também analisou a atuação do Grêmio na goleada sobre o Santa Cruz. O treinador mostrou descontentamento com o primeiro tempo apresentado pela equipe, mas elogiou a etapa final. Ele revelou que precisou “despertar” o elenco no intervalo.

“Fiz três mudanças no intervalo, tirei meu sininho do armário. É que nem de madrugada o cara que tem que trabalhar, toca o despertador. De vez em quando toca o sino para acordar alguns. Quando acordaram, o Grêmio massacrou o adversário. Quando se acomoda, tenho que fazer alguma coisa”, disse.

O Grêmio disputa ponto a ponto com o Internacional pela liderança do Campeonato Gaúcho. O time tricolor tem 20 pontos. Foram nove jogos, com seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

