Renato diz que cumprirá promessa e dará carro a Luciano por gol de bicicleta

Renato diz cumprirá promessa e dar carro por gol de bicicleta de Luciano

Renato Gaúcho vai ter que pagar pela língua. Por conta do golaço feito por Luciano na vitória do Grêmio, por 1 a 0, na noite deste domingo, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador gremista vai ter que colocar a mão no bolso e pagar um carro popular ao atacante.

Isto porque o lendário ex-jogador tricolor prometeu um veículo deste nível para qualquer jogador do elenco que fizesse um gol de bicicleta. A aposta ou promessa aconteceu em maio de 2018. Quando o Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta na semifinal da Liga dos Campeões, Renato mostrou na preleção antes do jogo contra o Morelias, pela Copa Libertadores, seu gol de bicicleta feito em 1990, quando defendia o Flamengo contra o América de Três Rios (RJ).

“Depois do gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, eu sabia que iam tirar onda comigo. Eu pensei antes e engatilhei meus gols de bicicleta para mostrar para eles. Um disse assim: é fácil. Eu falei: então tenta. Se fizerem gol de bicicleta no jogo, eu vou avaliar, não pode ser lambretinha, virada, tem que ser bicicleta. Eu vou dar um carro popular para cada gol. Vou dar, sim. Mas eu que vou analisar”, comentou o treinador na oportunidade.

Neste domingo, o treinador tentou desconversar sobre o possível presente a Luciano. Mas depois deu o braço a torcer. “A minha bicicleta nem se compara. O carro? Ele não tem direito ao carro, ele não estava no grupo (risos). Mas vou dar o carro pelo gol que fez, pela vitória. Ele vai ganhar o carro. Mas era para o outro grupo. Ele chegou agora. Mas tudo bem. Ele deve estar duro, andando a pé. Mas nunca esqueça que era um carro popular. Carro popular eu dou sem problema algum”, acrescentou o treinador.

Em tom bem humorado, Luciano vai ficar em cima do “chefe” para receber o presentinho de luxo. “Vou cobrar”, disse sorrindo. “O modelo que vier vai ser bem-vindo, mas vou cobrar todos os dias até vir o carro. Vou esperar primeiro ver se vem o presente do chefe e depois vou ver o que fazer com o carro”, brincou.