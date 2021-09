Renato diz que Barcelona dará a vida contra o Flamengo, mas avisa: ‘Meu grupo está preparado para isso’ Renato Gaúcho ainda frisou que a derrota para o Grêmio não preocupa e que os jogadores têm sido 'muito profissionais'

Depois da derrota para o Grêmio por 1 a 0 no último domingo, no Maracanã, em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, o Flamengo já vira a chave para a Libertadores. Isso porque o Rubro-Negro já enfrenta o Barcelona de Guayaquil, pela fase semifinal da competição, nesta semana.

Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho garantiu que o revés para o Tricolor não preocupa e já projetou o confronto contra o Barcelona. Ele destacou que, assim como o Grêmio deu a vida contra o Flamengo, o time equatoriano também dará e, de acordo com Renato, seu time está preparado para isso.

– Nem um pouco. A preocupação que a gente vive a cada jogo. Enfrentamos uma grande equipe, que deu a vida. Quarta, o Barcelona vai dar a vida também. Meu grupo está preparado para isso. Nosso aproveitamento é muito grande. Jogamos para ganhar todos os jogos, mas não vamos ganhar todos. Vai ter desgaste pelos jogos, pelas viagens – disse Renato, que completou.

– É continuar trabalhando, cuidar bem dos jogadores e descansá-los. Só nós no dia a dia sabemos o que se passa. Os jogadores têm sido muito profissionais. Eles têm todo o cuidado, mas são humanos. Chega uma hora que o desgaste é muito grande – concluiu.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela fase semifinal da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

