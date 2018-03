Renato confirma Grêmio com titulares para domingo, mas Luan vira dúvida

O elenco gremista voltou aos treinos nesta sexta-feira pela manhã, e o técnico Renato Gaúcho encaminhou a escalação que vai encarar o Juventude no domingo, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Gaúcho. O comandante tricolor confirmou que levará a campo o que tem de melhor para a partida.

“Jogamos na última terça, temos tempo suficiente para recuperar a equipe que jogou lá. Da outra vez, tivemos uma decisão de 120 minutos na quarta (contra o Independiente) e jogamos no sábado. Não é que eu não queira escalar força máxima, é que os jogadores não são robôs. Perguntei para os jogadores, um ou outro disse que poderia, mas senti que não estavam em condições”, declarou Renato nesta sexta.

O treinador liderou um trabalho tático e técnico, sem indicar a escalação no CT Luiz Carvalho. A confirmação dos titulares, então, veio apenas com a entrevista coletiva.

Mas Renato não sabe se poderá contar com todos os titulares para domingo. Depois de ficar de fora do treino de quinta-feira, Luan deixou a atividade desta sexta mais cedo e se tornou dúvida, assim como o lateral-direito Madson. O Tonny Anderson foi outro que precisou sair da atividade, mas está à disposição.

Desfalque certo será o volante Arthur. Recuperado de grave lesão no tornozelo, sofrida ainda na decisão da Libertadores do ano passado, o jogador voltou aos treinos, mas não tem condições de jogo. Ele ainda é protagonista de diversas especulações sobre uma possível ida para o Barcelona.

“O Arthur ainda não joga, está fora. Estava parado, não está com confiança. Quando fizer um coletivo e falar que está com confiança, vai jogar. Não vai ser da noite para o dia. Não pode queimar etapas para entrar no campo sem as condições e sentir alguma coisa”, comentou Renato.