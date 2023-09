Renato Augusto volta aos treinos e tem uma semana para se preparar para enfrentar o Fortaleza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/09/2023 - 20:28 Compartilhe

Renato Augusto foi a novidade do treino do Corinthians, nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava. O meio-campista ficou de fora do clássico com o Palmeiras, domingo passado, por causa de dores musculares.

O Corinthians só volta a jogar na próxima quinta-feira, no Castelão, diante do Fortaleza, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá o atleta vai aprimorar a parte física para poder voltar ao time titular.

No treinamento, o técnico Vanderlei Luxemburgo aprimorou o posicionamento do time em campo, principalmente do setor defensivo. Os zagueiros foram exigidos nas bolas altas. Já os atacantes fizeram trabalho de finalização. O elenco se reapresenta na manhã desta sexta-feira.

Semifinalista da Copa Sul-Americana, quando terá como adversário o Fortaleza, o Corinthians é o 13º colocado no Brasileirão, com 26 pontos, e ainda briga para fugir da zona de rebaixamento. O Santos, com 21, é o primeiro time na zona de queda.

