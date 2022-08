Renato Augusto deve estar à disposição contra o Flamengo no Maracanã

Da Redação 03/08/2022 - 15:47 Compartilhe

O camisa 8 do Corinthians, Renato Augusto, viu a equipe perder de 2 a 0 para o Flamengo, na Neo Química Arena, e não pode ajudar seus companheiros. No entanto, a previsão é de que o meia possa voltar a atuar no jogo da volta das quartas de final contra o rubro-negro, no Maracanã.

Apesar de já estar treinado com o elenco no CT Joaquim Grava, Renato ainda precisa atingir um nível físico para voltar a atuar em alto nível. O tempo estipulado para o retorno é justamente até a data do jogo de volta contra o Flamengo na próxima terça-feira (3) no Rio de janeiro.

O clube ainda avalia a possibilidade do meia viajar com o elenco para Florianópolis, onde o timão vai enfrentar o Avaí pelo Brasileirão.

Sem jogar há 13 jogos, Renato Augusto teve uma lesão no músculo solear, localizado na região posterior da perna, em jogo contra o Goiás. Desde então, o atleta segue em recuperação.

