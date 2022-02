Renato Augusto destaca postura do Corinthians contra o Mirassol: ‘Temos que testar, Paulistão é para isso’ Ainda, o meia Paulinho falou sobre a sensação de defender o Timão, clube pelo qual possui grande identificação e idolatria

Após a vitória do Corinthians por 2 a 1 contra o Mirassol, o meia Renato Augusto elogiou as mudanças feitas pelo técnico interino Fernando Lázaro para o jogo na Neo Química Arena. Segundo o camisa 8, o Paulistão é a época ideal para fazer testes na equipe.

– É início da temporada, ainda estamos encaixando. Hoje tivemos variação tática, com Giuliano aberto e Paulo infiltrando um pouco a mais. Temos que testar. Paulistão é para isso. Enfrentamos um time muito boa. Foi bom por isso – disse o meia, eleito Craque do Jogo contra o Mirassol.

Ainda, Paulinho, autor do segundo gol corintiano na noite, descreveu o sentimento de marcar pela primeira vez na Neo Química Arena, bem como jogar para a Fiel.

– Sei como é o Corinthians, como é o clube e a equipe. Conheço bem. Determinação. Equipe muito qualificada. O ano é longo, dependemos de resultados. Hoje conquistamos três pontos importantíssimos – concluiu

O próximo desafio do Corinthians no Paulistão é na quarta-feira (17), contra o São Bernardo, às 21h30, na Neo Química Arena.

