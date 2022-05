Renato Augusto considera justa a vaia da torcida após empate do Corinthians

A vaia importa pela torcida do Corinthians após o empate com o Always Ready, na Neo Química Arena, nesta quinta-feira, foi considerada justa pelo meia Renato Augusto, um dos líderes do elenco alvinegro.

“O torcedor está com a razão, a gente queria a vitória, assim como o torcedor, brigamos até o final, criamos, já no segundo tempo tentamos furar de todas as maneiras, bolas na trave, defesas do goleiro deles”, disse o meia, que entrou na equipe na segunda etapa.





“Saímos tristes pelo resultado, mas não dá tempo de lamentar muito, já temos jogo pelo Brasileiro, onde temos que defender a liderança. É lamentar hoje e depois pensar no próximo jogo”, completou o camisa 8, referindo-se ao jogo de domingo, na Neo Química Arena, diante do América-MG, válido pela oitava rodada.

Após sete jogos disputados no Brasileirão, o Corinthians soma 14 pontos, dois a mais que Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Botafogo.