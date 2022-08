Renato Augusto analisa derrota do Corinthians no Dérbi e pede ‘virada de chave’ na Copa do Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 21:13 Compartilhe

Na derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras, em Dérbi válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, Renato Augusto fez sua primeira partida como titular pelo Corinthians após um longo período de inatividade devido a uma lesão na panturrilha.

Apesar do revés, o camisa 8 viu o Timão mais incisivo no ataque e criando as melhores oportunidades do jogo. Ele falou sobre o erro que resultou no gol do rival e lamentou a derrota.

– Eles aproveitaram o nosso erro. Acho que jogamos melhor, criamos bastante, buscamos o resultado do início ao fim, mas futebol tem disso, nem sempre quem joga melhor vence. É uma equipe mortal, se der uma brecha, eles fazem, equipe que joga junto a muito tempo. Fizemos um grande jogo, não podemos achar que está tudo errado, mas infelizmente a vitória não veio – disse Renato após o jogo, ao Premiere.

Com a derrota, o Corinthians está nove pontos atrás do líder Palmeiras. Para Renato, o clube alvinegro precisa pensar jogo a jogo, e afirmou que o foco é reverter a desvantagem na Copa do Brasil.

– Pensar jogo a jogo. Vencer o próximo jogo, agora virar a chave para a Copa do Brasil, temos um desafio grande na quarta-feira. Pensamento nesse momento é na Copa do Brasil – concluiu o camisa 8.

Segundo a programação divulgada pela assessoria de imprensa do clube alvinegro, o elenco do Timão se reapresenta no CT Joaquim Grava na manhã de domingo (14), onde os jogadores e comissão técnica iniciarão a preparação para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO.

A partida será disputada na quarta-feira (17), às 21h30, na Neo Química Arena. O Corinthians perdeu a primeira partida por 2 a 0.

