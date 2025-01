Renato Aragão completa 90 anos com visita ao Cristo Redentor

O humorista Renato Aragão completará 90 anos nesta segunda-feira, 13, e para comemorar a data, foi celebrada uma missa na Capela de Nossa Senhora Aparecida, no Santuário do Cristo Redentor, no RJ, neste domingo.

A homenagem aconteceu 34 anos depois da primeira visita de Aragão ao Cristo, em 1991, que se tornou uma cena icônica da TV Brasileira, quando ele subiu e beijou a mão da estátua.

A missa foi presidida pelo reitor do Santuário, Padre Omar e teve a presença da filha Livian e de sua esposa Lilian, além de apresentação musical do Grupo Dó Ré Mi, sob a regência do maestro Leonardo Randolfo.

Os momentos também foram registrados nas redes sociais de Renato e de sua filha, Livian Aragão.