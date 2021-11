Renato afirma que Michael tem feito a diferença para o Flamengo e ressalta: ‘Ele trabalha seriamente’ Renato também revelou que assiste 'praticamente' todos os jogos do Palmeiras, o adversário do Rubro-Negro na final da Libertadores

Com gols de Michael, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho exaltou o atacante e destacou que ele tem feito a diferença para o Rubro-Negro. O treinador ainda lembrou que o camisa 19 é muito querido pelo grupo e frisou que, na hora de trabalhar, ele “trabalha seriamente”.

– O mais importante de tudo é a fase que eles está vivendo. Tem nos ajudado bastante. É um jogador que, desde a minha chegada, se não estou enganado, jogou todos os jogos, ou começou ou entrou durante as partidas. Tem feito gols importantes. O grupo gosta muito dele, está todo dia alegre, brincando, na hora de trabalhar, ele trabalha seriamente, ele escuta, isso é importante. Eu converso bastante com ele, procuro orientar da melhor maneira possível, está sempre atento. Está fazendo a diferença para gente.

– Quando o Arrascaeta voltar onde o Michael vai jogar ou onde o Michael não vai jogar… Acho que o mais importante de tudo é que a gente está tendo jogadores que estão subindo de produção no momento certo.

Sem tempo a perder, o Flamengo já vira a chave para a Chapecoense. O Rubro-Negro enfrenta o time de Santa Catarina na próxima segunda-feira, às 20h, na Arena Condá. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Veja mais declarações de Renato Gaúcho:

JÁ ESTÁ DE OLHO NO PALMEIRAS?

– É um pouco cedo para falar da final, mas é lógico que estamos de olho no nosso adversário da mesma forma que eles estão de olho na gente é uma final, são 90 minutos. A gente tem trabalhado bastante, sim.

– Meu pessoal tem buscado informações, eu tenho assistido praticamente todos os jogos do Palmeiras. Mas até o dia 27, nós temos barreiras pela frente que se chama Campeonato Brasileiro. Volto a repetir: não desistimos ainda do campeonato, estamos correndo atrás.

MELHOR ESTRATÉGIA VISANDO A FINAL

– Nós temos o Campeonato, temos um sonho, estamos correndo atrás ainda e precisamos jogar esses jogos. Temos esse risco, sim, de jogarmos a cada três dias e, de repente, um jogador sofrer um tipo de lesão. Mas é lógico que, no momento que a gente vê que um jogador está correndo um risco de sofrer uma lesão por determinada dor, independente do local do corpo, vamos segurar. Não somos loucos. Não é hora de colocar em risco. No momento que um jogador tiver uma lesão agora, principalmente uma muscular, ele vai estar fora do dia 27.

– Hoje já são quase meia-noite. Amanhã de manhã a gente vai treinar, quer dizer os jogadores não conseguem nem dormir direito. Amanhã de manhã é treino de novo, domingo de manhã, viagem para Chapecó, segunda-feira é outro jogo. Não estamos dando desculpa, é uma realidade, é um fato. O grupo do Flamengo não consegue dormir, nem se alimentar direito devido essa sequência de jogos. Daqui a pouco a gente vai tropeçar, tomara que não, e tem gente que vai falar “falta isso”, “falta aquilo”.

– São dois jogadores importantes, nível de Seleção, de Europa. Hoje, tiveram 90 minutos lado a lado, se comportaram muito bem. A gente está tirando o jogador do Departamento Médico e agora é a hora de procurar dar ritmo, mas sempre conversando com eles jogo a jogo para ver como estão se sentindo para não colocarmos em campo e perder para o dia 27.

ARBITRAGEM

– Queria dar os parabéns ao Rodolpho Toski, que foi o árbitro do jogo e seus assistentes. Hoje, a gente teve uma arbitragem muito boa aqui no Maracanã. A gente sempre espera que todos os jogos sejam dessa forma.

