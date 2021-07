‘Renatismo’: Massacre do Flamengo sobre o São Paulo quebra a internet; veja os melhores memes De virada, a equipe de Renato Gaúcho goleou por 5 a 1 o São Paulo de Crespo. Com grande atuação de Bruno Henrique, os rubro-negros foram ao delírio na web

Massacre no Maracanã. De virada, o Flamengo goleou por 5 a 1 o São Paulo de Crespo. A equipe de Renato Gaúcho chega a quatro vitórias consecutivas e 15 gols marcados desde a chegada do novo treinador. Nas redes sociais, os flamenguistas ‘quebraram’ a internet com uma enxurrada de memes e delírios com a atuação de gala de Bruno Henrique, autor de três gols em cerca de sete minutos.

Em efeito de comparação, os 17 principais assuntos do Twitter eram pautados na partida entre Flamengo e São Paulo. Além de Bruno Henrique, entre os temas mais comentados da rede estão: a provocação rubro-negra sobre Tiago Volpi, a nova era do ‘Renatismo‘ e o delírio rubro-negro com goleada.

CONFIRA AS MELHORES REAÇÕES DA INTERNET

Flamengo goleando todo mundo Flamenguistas automaticamente : pic.twitter.com/Z0rsqP06LO — Pᴀ̂ɴɪᴄᴏ ɴᴀ Fʟᴀᴛᴛ (@Flatt1993) July 25, 2021

Bruno Henrique tem que pedir essa no Fantástico hoje pic.twitter.com/Mk6m7vSaGx — Caio César (@geocaio) July 25, 2021

Bruno Henrique pedindo música no Fantástico hoje pic.twitter.com/vdM88HFSTt — Empacotador Pistola (@EmpacotadorP) July 25, 2021

Volpi em dias normais // jogo é contra o Flamengo pic.twitter.com/7d6RtLrp1H — Pᴀ̂ɴɪᴄᴏ ɴᴀ Fʟᴀᴛᴛ (@Flatt1993) July 25, 2021

O Volpi é o único goleiro que eu sinto necessidade de xingar quando o Flamengo faz gol — FLA DA DEPRESSÃO (@_FlaDaDepressao) July 25, 2021

quem não está Renatizado sofre de problemas mentais — Os Flanaticos (@OsFlanaticos_) July 25, 2021

Joga bem = goleada

Joga mais ou menos = goleada

Joga mal = goleada Quem aproveitou a mamata, aproveitou. O Flamengo RENATIZADO está passando a Vassoura — Edu (@goldorayo) July 25, 2021

Sempre que flamengo fazer 5 gols em uma partida eu vou lembrar do Jorge Jesus pic.twitter.com/TSQmcLMDFi — (@Lypecrf) July 25, 2021

