Renatadopendência? Saiba os motivos da importância de Renato Augusto para o Corinthians

Ainda que este início de temporada tenha ficado longe de ser dos melhores para o meia Renato Augusto, o Corinthians provou do ‘pior sem ele’ durante a ausência de quase dois meses do atleta, entre junho e o início de agosto, tratando um problema na panturrilha.

De volta há cinco partidas, o desafio do Timão agora é fazer a gestão do atleta em meio a sequências intensas de jogos com alta carga de importância.

Um exemplo claro ocorreu neste fim de semana, quando o clube alvinegro enfrentou o Fortaleza na sequência de um empate entre Palmeiras e Flamengo que, combinado com o triunfo corintiano colocaria a equipe novamente na vice-liderança do Brasileirão. Renato foi reserva e entrou no segundo tempo desta partida.

A questão é que o clube vem de um jogo de intensidade gigantesca, que foi a vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na última quarta-feira (17), que colocou o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

Renato Augusto foi titular contra o Dragão, jogou 73 minutos e deu três assistências. Antes, ele também havia começado o Dérbi, no qual atuou durante 90 minutos.

Agora, o Time do Povo terá pela frente a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Fluminense, já nesta quarta-feira (24). E a expectativa é que o camisa 8 seja titular nesta partida.

– Queria que o Renato conseguisse jogar em todos os jogos no nível, mas sei que estou pensando em uma final de uma competição, e hoje ele tinha que desencanar. Sei bem que o jogo nesse nível, vinha de uma paragem, e se jogasse hoje, na quarta-feira jogaria um Renato cansado, sem intensidade, sem o ritmo. Quando está bem faz a diferença – disse o técnico Vítor Pereira na entrevista coletiva após o revés para o Fortaleza, neste fim de semana.

NÚMEROS

Coletivamente, ter Renato Augusto como titular representa um aumento significativo no aproveitamento.

No geral, o Timão conquistou 52,8% dos pontos que disputou nesta temporada. Mas dos 53 jogos do Corinthians, metade deles (26) tiveram o meia como titular. E quando isso aconteceu, o clube alvinegro teve desempenho de 64,1%.

Individualmente, Renato é o líder de assistências do Coringão no ano, ao lado de Giuliano. Foram seis até aqui.

Ele também é o jogador que mais serve companheiros para finalizarem, com 56 passes para chutes.

Mas não só de servir os parceiros que vive o meia, isso porque ele é um dos jogadores corintianos que mais encaixam finalizações ao gol, com oito neste ano, sendo que aproveitamento é de que uma em cada três bolas que vão à meta adversária ultrapassa a linha fatal.

Somam esses números à trajetória internacional e toda identificação que o RA8 tem com o Corinthians, fica fácil explicar a importância do atleta, principalmente nessa fase decisiva que o clube alvinegro vive.

