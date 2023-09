Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 11:52 Compartilhe

Renata Vasconcellos, âncora do “Jornal Nacional”, postou no seu perfil do Instagram momentos de descanso e lazer ao lado da irmã, a estilista Lanza Mazza. As duas são gêmeas idênticas e estavam curtindo o fim de semana em São Paulo.

Juntas, fizeram compras, almoçaram ao lado de amigos e visitaram uma exposição de arte. “Sampa”, escreveu a jornalista no post.

+ Renata Vasconcellos comemora 51 anos ao lado de sua irmã gêmea: ‘É com ela que eu conto’

Porém, o estilo e as semelhanças físicas ainda causam confusão nos fãs. Nos comentários, além dos elogios, alguns brincaram com o fato de não conseguirem identificar quem é a profissional de comunicação.

“É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é de uma fotomontagem”, comentou um seguidor.

“Multiverso Vasconcelos”, disse outro.

“Gente, quem é Renata na foto? Não sei qual é das duas, muito parecidas”, comentou outra pessoa.

