Renata Vasconcellos compartilha foto ao lado de William Bonner e viraliza na web

Renata Vasconcellos, 52, divertiu a web ao compartilhar uma série de fotos ao lado de William Bonner, nesta quinta-feira, 27.

+ O motivo de William Bonner evitar lugares públicos para não ser hostilizado

+ Renata Vasconcellos confunde seguidores em foto com irmã gêmea

Sem nenhuma legenda, a jornalista sorri apoiada na bancada do “Jornal Nacional”. Ao seu lado, Bonner aparece com uma expressão mais séria e relaxada. Nos comentários, seguidores da profissional ficaram encantados com a publicação e com a pose do apresentador.

“Os melhores jornalistas do Brasil”, elogiou uma pessoa. “Simplesmente linda e a melhor apresentadora”, concordou uma segunda. “Mulheres sempre lindas, homens sempre existindo”, escreveu ainda uma terceira, arrancando risadas de Renata.