Renata Vasconcellos comemora 51 anos ao lado de sua irmã gêmea: ‘É com ela que eu conto’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/06/2023 - 11:47 Compartilhe

Por meio das redes sociais, a jornalista Renata Vasconcellos celebrou a chegada dos 51 anos de idade, no sábado (10), ao lado da irmã gêmea, a artista plástica Lanza Mazza.

+Preta Gil: Médico explica implantação de bolsa de colostomia na cantora

+Demitido do SBT por motivo bizarro, Dudu Camargo acumula polêmicas; relembre

No Instagram, a âncora do “Jornal Nacional” e a irmã apareceram bem unidas, trocando carinhos e assopram as velinhas juntas.

“Força, delicadeza, talento e sensibilidade. É com ela que eu conto. Feliz tudo!”, escreveu Renata na legenda do post.

Veja abaixo a foto das irmãs:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias