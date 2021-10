Renata Fan, sobre pedido de anulação do Atlético-MG: ‘Para, até a Fifa já falou que não houve interferência’ Apresentadora da Band ainda analisou o resultado da partda contra o Internacional, seu clube de coração: 'Acho que o empate seria mais justo'

Renata Fan, apresentadora da Band, versou sobre o Atlético-MG no programa ‘Jogo Aberto’ desta segunda-feira. Além de analisar a vitória sobre o Internacional, time pelo qual a jornalista torce, Renata também comentou sobre o pedido oficial do clube mineiro para anulação do empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, resultado que eliminou a equipe de Cuca da Libertadores.

– O Inter fez um primeiro tempo excepcional, com Hulk e Arana nervosos. Mas no segundo tempo o Keno mudou a partida e o Aguirre demorou para mexer. Uma pena. Acho que o empate seria mais justo – começou Renata Fan.

Sobre o pedido de anulação, a apresentadora foi direta.

– Um pedido inusitado. Para, Galo. Até a Fifa quando consultada já falou que não houve qualquer interferência – disse Renata, antes de ser completa pelo ex-jogador Denílson: ‘Vai passar vergonha’.

O Atlético-MG quer a anulação do jogo de volta das semifinais da Libertadores, em que foi eliminado pelo Palmeiras, na última terça-feira, 28 de setembro, no Mineirão. O clube mineiro enviou um ofício à Conmebol na quarta-feira, 29, dia seguinte ao jogo, pedindo que a partida em que empatou por 1 a 1 com o Verdão fosse anulada.

