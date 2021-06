Renata Fan se veste de jardineira para mostrar ‘raiz do problema’ no Internacional: ‘Diretoria amadora’ Apresentadora apontou que diretoria Colorada é 'amadora e inexperiente' mesmo que 'bem intecionada'

Para a tristeza de Renata Fan, o Atlético Mineiro bateu o Internacional por 1 a 0 no Beira Rio pelo Brasileirão 2021 nesta quarta-feira. A apresentadora aproveitou o resultado para se vestir de jardineira no “Jogo Aberto” desta quinta e apontar a “raiz dos problemas” Colorados. Para a jornalista, o clube sofre com a diretoria “amadora” que está longe da realidade e a falta de Abel Braga.

– A raiz do problema Colorado é uma diretoria amadora, inexperiente, bem intencionada mas que vive no algodão doce, no mundo da lua, no mundo de Ronaldo Giovanelli. Então o seguinte, time que tem bons jogadores, que tem jovens, que tem atletas promissores, tem que ter um comandante forte, experiente, que vocês aí chamam de ultrapassado e estava dentro do clube – avaliou a apresentadora.

– Deixaram escapar, tiveram a chance e não quiseram, querem sonhar, projeto a longo-prazo, o Inter não tem longo-prazo. Não ganha título desde 2016, o torcedor precisa de competitividade, precisa de atletas rendendo, precisa de um esquema tático com sequência e não adianta sonhar – completou Renata Fan.

O Internacional volta a entrar em campo neste domingo para enfrentar o Ceará pela quinta rodada da Série A do Brasileirão 2021. Os Colorados ocupam a 13ª posição com 4 pontos.

