Renata Fan renova com Band e pode completar 15 anos de ‘Jogo Aberto’ Apresentadora é a cara do esporte nas tardes da emissora; contrato é até o início de 2022

A apresentadora Renata Fan renovou o contrato com a Rede Bandeirantes. O novo vínculo é válido até o início de 2022 e ela está segura na apresentação do ‘Jogo Aberto’, segundo o UOL. Contratada pela emissora no início de 2007, ela completará 15 anos de emissora caso cumpra o contrato até o fim.

Apesar da queda de audiência do ‘Jogo Aberto’ durante a pandemia do novo coronavírus, a apresentadora e a emissora continuam com uma boa relação. Além disso, o programa, mesmo em sua pior fase nos últimos anos, é um dos principais na grade de programação e de audiência.

Com a renovação de Renata Fan, a Band conseguiu manter os principais nomes da emissora no núcleo esportivo. Além dela, os ex-jogadores Neto e Denílson, e o jornalista Milton Neves, também renovaram o contrato. Com o retorno dos campeonatos em julho e agosto, a emissora vive a expectativa de aumento da audiência.

