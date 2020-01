Renata Fan manda recados aos críticos por foto de biquíni: “A estética nunca atrapalhou meu trabalho”

A foto de biquíni que a apresentadora do Jogo Aberto, Renata Fan, publicou no seu Instagram deu o que falar. Nesta quarta-feira (29), Renata dedicou cerca de três minutos do programa para responder os críticos. Ela contou parte da sua trajetória profissional e fez questão de dizer que sua beleza nunca atrapalhou seu trabalho como jornalista.

Além disso, a apresentadora disse que não se importa que os homens admirem seu aspecto físico, que entende isso como um elogio. Renata também frisou que a foto fez parte uma brincadeira sem qualquer ligação com o machismo.

“Eu só queria pedir licença ao telespectador, porque dificilmente eu trago assuntos externos para o programa. Quem acompanha o Jogo Aberto, desde a chegada do Denílson, (sabe que) a gente brinca muito, a gente faz coisas aqui que o telespectador também faz como torcedor, não é? Se o futebol veio para a minha vida, ele veio como uma torcedora fanática, alucinada, que vai além dos limites. O problema é que na semana passada eu disse que se o Inter ganhasse a Copinha, e, como torcedora, eu não ganho um título desde 2016, eu postaria uma foto de biquíni. E isso é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro aqui no programa, só que alguns portais importantes transformaram isso numa história.de machismo, que é um absurdo”, comentou a loira.

A apresentadora usou outros exemplos de mulheres consagradas na televisão e do seu espaço na Bandeirantes para demonstrar seu comprometimento como profissional.

“Eu vou dizer, como mulher, quando eu vi colegas que eu admiro, que apresentavam o principal jornal do Brasil, o Jornal Nacional da Rede Globo, eu vi a Patrícia Poeta de biquíni toda hora, vi a Fátima Bernardes na Globo dançando funk, e acho que elas têm todo o direito, porque elas são consagradas, respeitadas, fazem um trabalho lindo. Eu estou há 13 anos no Jogo Aberto ininterruptamente, falando duas horas ao vivo, tendo um espaço que nenhuma mulher até hoje teve em TV aberta no país, trabalhando com a maioria masculina, que me respeita, que brinca, me admira e me trata de igual para igual. Eu não quero ser melhor que os homens ou estar numa posição diferente. Eu quero que os homens me admirem”, completou a loira.

Quanto as críticas sobre a foto, Renata relembrou sua participação em concursos de beleza e aproveitou para dizer que as brincadeiras vão continuar no programa.

“Só que, de beleza, eu posso falar, porque a minha carreira começou como Miss Brasil, como Miss Rio Grande do Sul. Eu autorizei que pessoas me avaliassem, me julgassem, fui para um concurso de beleza e passei por isso. Então, de estética eu entendo. E postar uma foto de biquíni, se quiserem falar que a foto está mexida, que eu não sou assim… Não tem problema, cada um faz o que quiser. Mas, eu tenho legitimidade na área estética, e a estética nunca atrapalhou o meu trabalho e nunca vai atrapalhar. Eu não tenho problema que os homens me olhem e me admirem pelo aspecto físico. Isso é um elogio. Isso nunca atrapalhou a minha carreira, pelo contrário, sempre foi um acessório, não o principal. A minha carreira é mais importante do que a minha vida pessoal, e quem me conhece sabe disso. Eu sou muito mais reconhecida pelo meu trabalho, por ser uma torcedora, por ser uma jornalista”, disse Renata Fan.

“Não vou tirar a foto, pelo contrário, ela vai permanecer no meu Instagram, e quero agradecer porque a foto teve um milhão 52 mil 375 curtidas, e curtidas são corações, são sentimentos que as pessoas passam, e aprovação. Eu adoro o meu trabalho, minha postura profissional e vou continuar brincando, vou continuar fazendo isso, e quem pensa que é machismo, não me conhece, não conhece o Jogo Aberto, e tem que estudar um pouquinho a minha história”, finalizou.