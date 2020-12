Renata Fan lamenta má fase do Inter, mas ‘comemora’ empate com Galo

O Internacional visitou o Atlético-MG e arrancou um empate por 2 a 2, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado colocou o Inter de volta ao G-6, mas aumentou o jejum sem vitórias para sete partidas. Em rede social, a colorada Renata Fan lamentou a má fase, mas mantém a esperança pela recuperação do time do coração.

– Não posto foto com a camisa do Inter em empates ou derrotas! Mas, como torcedora estou tão massacrada que resolvi escancarar! Comemorar um empate improvável! Não me julguem! Quando a fase é ruim, pequenas alegrias devem ser valorizadas! – escreveu a apresentadora da Band.

– E aqui estou, juntando cacos e esperançosa em rever os dias de vitória no futebol! Não é uma foto para curtir e sim, para extravasar e pedir um Colorado melhor. Porque hoje foi com raça! Já é alguma coisa – completou.

Antes na disputa pelo título do Brasileirão, o Internacional vive um período de adaptação a saída de Eduardo Coudet e a chegada de Abel Braga. Nos últimos sete jogos, o Colorado empatou quatro vezes e sofreu três derrotas. Na próxima rodada, a equipe gaúcha encara o Botafogo.

Confira a publicação de Renata Fan:

