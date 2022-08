Renata Fan fica revoltada com eliminação do Internacional: ‘Não aguento tanta incompetência’

Parceria Lance & IstoÉ 11/08/2022 - 22:47 Compartilhe

Renata Fan ficou revoltada com a eliminação do Internacional na Sul-Americana. Após tropeço no Beira Rio, a apresentadora da Band desabafou nas redes sociais e criticou a “incompetência” dos jogadores colorados.

– Ridículo. Vexatório. E agora? Já não chega o Globo? Melgar? Aguentar. Raciocinar. Esperar. Gritar. Vaiar. Não aguento tanta incompetência. Fomos patéticos. O “Jogo Aberto” será pistola nesta sexta – publicou Renata Fan nos stories do Instagram.



O Internacional empatou com Melgar por 0 a 0 no Beira Rio. Por conta do resultado no jogo de ida, a decisão acabou indo para as penalidades. Com cobranças desperdiçadas por Edenílson, Taison e De Pena, o clube peruano eliminou o time gaúcho da Sul-Americana.

O Internacional volta a campo no próximo domingo, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Colorado vai em busca de um resultado positivo no Rio de Janeiro.

